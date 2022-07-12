أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان لأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى انخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحرث، والدائر، والليث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأربعاء.

عوالق ترابية على الشرقية:

كما أصدر تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية لعوالق ترابية ورياح تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق.

وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأربعاء.

أمطار رعدية على عسير:

كما تتأثر منطقة عسير بأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحرجة، والربوعة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وتستمر الحالة المذكورة حتى الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم الثلاثاء.

أمطار وأتربة على الرياض:

وفي وقت سابق، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى تعرض الرياض لأمطار وأتربة، تتأثر بها كل من: الأفلاج، والسليل، وليليى، ووادي الدواسر. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأربعاء.

سحب رعدية ورياح على مكة المكرمة:

وفي مكة المكرمة تستمر حالة السحب الرعدية ونشاط الرياح، وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالظواهر المذكورة كل من: القنفذة والليث، والمظيلف. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.