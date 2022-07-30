أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران، لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ونجران، ويدمة، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأحد.

كما أشار إلى تأثر الخباش، والخرير، وشرورة، لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة.

وحذر من نشاط الرياح السطحية، والسيول، وانعدام الرؤية، فيما تستمر الحالة المذكورة حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأحد.

سحب رعدية مصحوبة بغبار:

تشهد الآن الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران وعسير وجازان تواجد السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي عسير وجازان.

في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والباحة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.