أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لسحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح السطحية يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر الجوية المذكورة هي كل من: السليل، ووادي الدواسر. وتستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وفي عسير تنشط الرياح السطحية والأمطار الرعدية، ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: النماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.



كما تتأثر في عسير كل من: المجاردة ورجال المع، والمحايل.

وتنشط الرياح السطحية والأمطار الرعدية؛ إذ تستمر حالة التنبيه حتى الحادية عشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

كما تتأثر بالأمطار الرعدية والرياح النشطة كل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، والعرين، وخميس مشيط، وسراة عبيد، وظهران الجنوب.

وتستمر حالة التنبيه من الظواهر المذكورة على عسير حتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وتكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق نجران، جازان ،عسير، قد تمتد إلى الباحة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول خط الساحل من الليث إلى جازان.