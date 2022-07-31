نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وقلوة, والمخواة, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني توقع للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير ,وجازان, في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

أمطار رعدية على جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، وهروب، وضمد، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب، وبيش، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة, كما توقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على القطاع الجبلي وتشمل محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.