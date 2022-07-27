أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان لأمطار رعدية، وسحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالظواهر المذكورة هي كل من: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، والفطيحة، وفيفا، وهروب.

وتستمر حالة التنبيه حتى الثانية عشرة من منتصف الليل اليوم الأربعاء.

كما تتأثر كل من: الدرب وبيش، بأمطار رعدية وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية.

وتستمر حالة التنبيه بشأن التنبيهات المذكورة، حتى الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم الأربعاء.

وأكد المركز الوطني للأرصاد تعرض الدرب وبيشة لأتربة مثارة وأمطار رعدية تستمر حتى منتصف الليل.

وفي وقت سابق؛ قد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة مكة المكرمة لـ أمطار رعدية، ونشاط في الرياح، ما يؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من؛ الشفا، والطائف، والهدا. وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

توقعات طقس اليوم:

وقد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة)، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 30كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 45كم/ ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ ساعة على الأجزاء الشمالية وشمالية شرقية بسرعة 20- 40كم/ ساعة على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.