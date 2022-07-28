شهدت العديد من المناطق في الإمارات، أمس الأربعاء، هطول أمطار غزيرة متوسطة أدت إلى جريان الأودية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وكانت مصحوبة بالبرق والرعد في مطار الفجيرة الدولي، وقد عرقلت الأمطار الغزيرة بعض الشوارع والميادين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة.

وشهدت الفجيرة هطول أمطار تاريخية غير مسبوقة، ووصل منسوب مياه الأمطار 170 ملم في بعض المناطق بالإمارة، وفقًا لطقس العرب.

أمطار تاريخية غير مسبوقة:

وبحسب المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، سجلت أعلى كميات أمطار خلال الحالة الجوية في ميناء الفجيرة بواقع 122.6 ملم، وميناء خورفكان 98.3 ملم، وضدنا 98 ملم، ودبا 91.3 ملم، وأم الغاف 77.9 ملم، كما سجل مربح الفجيرة 68 ملم، ووادي الطوي 57.8 ملم وجبل جيس 47.4 ملم.

وتشير إحصائيات المركز الوطني إلى أن كمية أمطار سُجلت خلال شهر يوليو على الدولة كانت في عام 1995 في خورفكان بواقع 175.6 ملم.

بعد هطول أمطار غزيرة.. مشاهد لـ #سيول جارفة شهدتها مناطق عدة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة بـ #الإمارات #العربية pic.twitter.com/Srn8ft1P8a — العربية (@AlArabiya) July 27, 2022

وحذر المركز الوطني للأرصاد من الأمطار الغزيرة ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية والابتعاد عن جريان الأودية وتجمع المياه.

توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء:

من جهته وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية بالإضافة لحجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

العمل عن بعد بالأماكن المتضررة:

كذلك وجه مجلس الوزراء كافة الجهات الاتحادية العاملة في المناطق المتضررة من الأمطار والسيول القوية وخاصة في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة بأن يكون دوام موظفيها غير الضروريين عن بعد ليومي الخميس والجمعة.

واستثنى القرار كافة الجهات الاتحادية المعنية بالدفاع المدني والجهات الشرطية والأمنية التي تتعامل مع الكوارث والأزمات والحالات الطارئة بالإضافة للجهات المعنية بالدعم المجتمعي، والتي تتعامل مع البلاغات الخاصة بأضرار المزارع والممتلكات الخاصة بالمواطنين.