نبَّه مركز طقس العرب من وجود تطورات هامة على صعيد توقعات الطقس في المنطقة خلال الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري 2022م، وتتمثل هذه التطورات بدخول القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية بسلسلة مُتتابعة وطويلة من التقلبات الجوية الحادة وارتفاع فرص الأمطار الرعدية الغزيرة وجريان الأودية والسيول في عدد من الدول العربية.

أمطار موسمية غزيرة

وقد توقع المركز أن هذا التنبيه المبكر يشمل 6 دول عربية رئيسية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات واليمن والسودان وجيبوتي، وذلك كنتيجة لانزياح الفاصل المداري نحو الشمال وتدفق لتيارات هوائية مُشبعة بالرطوبة قادمة من عروض مدارية، تعمل على نشوء اضطرابات جوية واسعة وهطل غزير للأمطار.

سحب ركامية رعدية على مرتفعات جبال الحجر

ومن المتوقع أن يؤثر تدفق الرطوبة المدارية نحو المنطقة بشكل مباشر على أجزاء من سلطنة عُمان والإمارات، إضافة إلى السعودية اليمن، بحيث تتشكُل السُحب الركامية الرعدية على عموم المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، وبعض الأجزاء الداخلية من عُمان والإمارات، إضافة لنشوء سحب ركامية رعدية على سلسلة مرتفعات جبال الحجر، وأجزاء من الربع الخالي في السعودية، على أن تمتد على فترات نحو القسم الجنوبي والشرقي من منطقة الرياض، وربما الأحساء في المنطقة الشرقية.