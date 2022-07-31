أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض المنطقة الشرقية لأتربة مثارة، وأمطار رعدية تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: القيصومة، وحفر الباطن، وقرية العليا.

وتستمر حالة التنبيه حتى الثالثة من فجر غدٍ الأحد.





سحب رعدية على الرياض:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض لرياح نشطة وسحب رعدية، تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: الدوادمي، والرين، والقويعية، وعفيف، حيث تستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثالثة من صباح غدٍ الأحد.

كما تتعرض كل من مدن: الزلفى، والغاط، والمجمعة، وثادق، ورماح، وشقراء، إلى رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وتستمر حالة التنبيه للظواهر الجوية المذكورة حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأحد.

أمطار على نجران:

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران، لأتربة مثارة، وأمطار رعدية، تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية الأفقية.

وأوضح أن المدن المتأثرة بالتنبيه هي كل من: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ونجران، ويدمة، وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الثانية من صباح غدٍ الأحد.

كما أشار إلى تأثر الخباش، والخرير، وشرورة، لأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة.

وحذر من نشاط الرياح السطحية، والسيول، وانعدام الرؤية، فيما تستمر الحالة المذكورة حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الأحد.

سحب رعدية مصحوبة بغبار:

وتشهد الآن الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والقصيم ونجران وعسير وجازان تواجد السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.