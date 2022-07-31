أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة الرياض إلى أمطار متوسطة، يصاحبها سقوط البرد، والسيول، ونشاط الرياح السطحية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الدرعية، والزلفى، والعاصمة الرياض، والغاط، والمجمعة، والمزاحمية، وثادق، وحريماء، ورماح، وشقراء، وضرما، ومرات.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

أتربة وأمطار رعدية

كما أشار المركز إلى تأثر بعض مدن الرياض بأتربة مثارة، وأمطار رعدية، ونشاط في الرياحن ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتتأثر بالتنبيه المذكور كل من: الحريق، والخرج، والدرعية، والدلم، وحوطة بني تميم، وضرما.

وتستمر حالة التنبيه حتى العاشرة من مساء اليوم الأحد.

استمرار الحالة المطرية الصيفية

وقد كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله ‌المسند، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، لافتًا إلى استمرار الحالة المطرية الصيفية مستمرة.

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران.

وأضاف “كما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وربما تمتد شرقي منطقتي مكة والمدينة”.

الرطوبة الجوية

كما استعرض المسند، خريطتين واحدة منها تتحدث عن الرطوبة الجوية التي ستشهدها عدة مدن منذ الساعة 5 صباحًا، يليها خريطة نقطة الندى.

وأفاد بأن الرطوبة في الرياض تبلغ 49% حتى يتشكل الضباب الذي يتطلب نزول درجة الحرارة حتى تكون 21 درجة مئوية، أما القصيم فتسجل 66% ويتشكل الضباب عند نزول الحرارة إلى 24 مئوية، والجبيل 84% ليتشكل الضباب عند 29 مئوية، وتبلغ الرطوبة في حائل بنسبة 22% ليتشكل الضباب 4 مئوية، وسكاكا 11% والضباب عند -4 مئوية”.