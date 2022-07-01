أكدت رئاسة أمن الدولة أن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة، هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

رئاسة أمن الدولة تحذر

وقالت أمن الدولة، في بيان لها عبر “تويتر”: “من يرغب بإيصال التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة، هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وأضافت أحذر من المشاركة في رسائل أو دعوات الجهات الخارجية المجهولة أو الاستجابة لها أو تداولها، التي تدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.