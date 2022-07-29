أعادت القوات الخاصة لأمن الطرق التذكير بغرامة عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

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غرامة تصل 10 آلاف ريال:

وأكد أمن الطرق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية غرامتها المالية تصل من 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال.

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أماكن خطرة:

وتابعت القوات الخاصة لأمن الطرق: قائد المركبة، سلامتك تهمُّنا فاحرص عليها بعدم عبورك الأودية أو التواجد بها، فهي أماكن خطرة في ظل تغيُر أحوال الطقس.

المدني يحذر:

وفي وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وبيّنت المديرية أن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بأمطار خفيفة إلى متوسطة.