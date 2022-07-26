أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أن إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة نيوم، عن تصاميم مدينة “ذا لاين”، يأتي تجسيدًا للنظرة المستقبلية والطموح الكبير له وحرصه على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة الحياة التي تتمحور حول الإنسان ورفاهيته.

نموذج عالمي رائد:

كما أكد أمير تبوك أن تصاميم ذا لاين تمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا لمفهوم المجتمعات الحضرية مستقبلًا، ويحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة وتوفير بيئة صحية جاذبة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع التنموي الهام سوف يعزز من مكانة المملكة ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية.

وفي ختام تصريحه، سأل أمير منطقة تبوك المولى، عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، وأن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل القيادة الحكيمة.