أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء النزاعات وتحقيق التنمية مشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يوفر فرصًا لحل النزاعات ويجنب العالم الحروب.

وأشار خلال كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية اليوم أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي لكوارث إنسانية مضيفًا أن المخاطر في منطقة الشرق الأوسط تتطلب إيجاد حل للقضية الفلسطينية .

وتابع : لن ندَّخر جهدًا لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة.

وأضاف : لقد أجمعت الدول العربية على الرغم من خلافاتها على مبادرة سلام عربي تعرب على الاستعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا وافقت على التسوية بناءً على قرارات الشرعية الدولية.