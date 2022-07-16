أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء النزاعات وتحقيق التنمية مشيرًا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يوفر فرصًا لحل النزاعات ويجنب العالم الحروب.
فيديو | كلمة أمير قطر في #قمة_جدة_للأمن_والتنمية#الإخبارية pic.twitter.com/gn1nQXhYy6
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2022
وأشار خلال كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية اليوم أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي لكوارث إنسانية مضيفًا أن المخاطر في منطقة الشرق الأوسط تتطلب إيجاد حل للقضية الفلسطينية .
وتابع : لن ندَّخر جهدًا لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة.
وأضاف : لقد أجمعت الدول العربية على الرغم من خلافاتها على مبادرة سلام عربي تعرب على الاستعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا وافقت على التسوية بناءً على قرارات الشرعية الدولية.
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