أوضح البيروفي أندري كاريلو، نجم الفريق الكروي الأول في الهلال، أن اللعب مع أزرق العاصمة هو أفضل قرار بمسيرته.

أندري كاريلو يتحدث عن انتقاله لـ الهلال:

وتحدث النجم البيروفي لـ صحيفة ovacion البيروفية قائلًا: “لا شك أن أفضل قرار بمسيرتي اللعب في السعودية ومع الهلال أكبر نادي في قارة آسيا، بدلًا من اللعب مع نادي يصارع على الهبوط في البريميرليغ”.

وتابع: “سعدت بتدريب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا لمنتخب بلادي، لا شك أنه شخص رائع وترك بصمته علي”.

ويلعب كاريو صاحب الـ31 عامًا مع نادي الهلال منذ عام 2018 قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي وتُوج مع الأزرق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 3 مناسبات ولقب وحيد في كأس الملك ولقبين في دوري أبطال آسيا ولقب وحيد في بطولة السوبر السعودي.