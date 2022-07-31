يواصل أنصار التيار الصدري احتجاجاتهم، اليوم الأحد، أمام مبنى برلمان العراق، وداخله، بعد إعلانهم الدخول في اعتصام مفتوح أمس السبت، واقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين والبرلمان، رفضًا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

توزيع الطعام على المتظاهرين

وأظهرت صور صباح اليوم، توزيع الطعام على المتظاهرين المتواجدين أمام مبنى البرلمان وداخله، بعد أن باشر المتظاهرون نصب السرادق بالبرلمان وسط عاصمة العراق بغداد.

وشهد العراق أمس السبت، يومًا متوترًا وعاصفًا بعد اقتحام المتظاهرين البرلمان للمرة الثانية خلال أيام، وجلسوا على المقاعد الخاصة بالمشرعين.

بدء حوار شامل

وعلى إثر ذلك، وجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي كلمة للشعب، داعيًا الكتل السياسية بالبلاد إلى بدء حوار شامل.

كما طالب الجميع بالعقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية، مشددًا على ضرورة التوقف عن لغة التخوين في العراق.

وطالب جميع القوى والأحزاب العراقية بتحمل مسؤولياتها، لافتًا إلى أن العراق أمانة لا يجب أن يخسرها الشعب.

وأكد الجاهزية لتحمل المسؤولية وفي البلاد ما يكفي من العقلاء، مضيفًا “سعينا طوال العامين الماضيين لتفكيك الألغام السياسية”.

وأعرب عن أمله في الجميع بالتحلي بالصدق من أجل العراق، مؤكدًا أن الحل في البلاد ممكن عبر تقديم التنازلات السياسية.

تعليق جلسات البرلمان

من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، عن تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

وقال الحلبوسي في بيان صادر اليوم: “نحن نعيش أوقاتًا صعبة وحساسة تتطلب جميعًا كظم الغيض، والتحلي بأعلى درجات الحلم والمسؤولية الوطنية الصادقة، حيث يتحمل فيها الجميع النتائج على حد سواء، مهما كانت”.

وعليه قرر الحلبوسي تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، من منطلق المسؤولية الوطنية والسياسية والوظيفية، والتزامًا باليمين الدستورية بالمادة 50 من الدستور، التي التزم البرلمان بحفظ مصالح الشعب.

تعطيل الدوام

ومساء أمس، وجه الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، اليوم الأحد.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم الأحد، باستثناء المؤسسات الأمنية، وأن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50%.