أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة اليوم الاثنين انتهاء مذكرة التفاهم غير الملزمة والتي تم توقيعها للاستحواذ المحتمل على نسبة (55%) من حصص شركة مطاعم أبوزيد المحدودة، وعدم التوصل إلى الاتفاق.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه لا يوجد أثر مالي جراء انتهاء مذكرة التفاهم.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة منخفضاً 12.83 نقطة ليقفل عند مستوى 11975.14 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 152 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 310 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.

وكانت أسهم شركات: سلامة، والنايفات، وأملاك، وبحر العرب، وجازادكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وأكوا باور، وسدافكو، والخزف السعودي، والوطنية للتعليم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و9.92%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 95.38 نقطة ليقفل عند مستوى 21056.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 27.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 520 ألف سهم تقاسمتها 2517 صفقة.