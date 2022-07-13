أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن دليل التعامل الآمن مع اللحوم، للحفاظ على سلامتها من التلوث والفساد.

علامات فساد اللحم:

وأوضحت الهيئة أن أهم العلامات لفساد اللحم وجود تغير في الرائحة بسبب تكون بعض الغازات الناتجة عن وجود البكتيريا، وتغير في اللون من الأحمر المائل للوردي إلى الأحمر الداكن أو الرمادي أو الأصفر، وكذلك تغير في الملمس، حيث يكون اللحم السليم أملس وناعمًا، في حين يصبح لزجًا عند فساده.

الحفاظ على سلامة اللحوم:

وبيّنت أنه للحفاظ على سلامة اللحوم يجب التأكد من غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون قبل وبعد تقطيع اللحوم، وتنظيف الأسطح المستخدمة لتجهيز اللحم، مشددة على أن أسطح وألواح وأدوات تقطيع اللحوم النيئة يجب ألا تستعمل لتقطيع الأغذية الجاهزة للأكل مثل السلطات والفواكه.

ويمكن تحميل الدليل من خلال الرابط التالي: هنا.