الجلطات الدموية شائعة بشكل صادم، وفي المتوسط​​، يموت شخص كل 6 دقائق في الولايات المتحدة بسببها، وتُعرف طبياً باسم تخثر الأوردة العميقة أو DVT، ويمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم.

5 علامات على وجود جلطة دموية في الساق

وأوضح موقع Daily Health Post أهم العلامات التي تميز وجود جلطة دموية في الساقين وهي كما يلي:

1- الالتهاب

يمكن أن يكون التورم في الساقين علامة على وجود جلطة دموية في الساق، لأن الأنسجة والعظام الكثيفة في هذا الجزء من الجسم من الصعب عليها تكسير الجلطات أو امتصاصها بشكل طبيعي.

فإذا كنت تعاني من تورم غير مبرر في ربلة الساق أو الكاحل أو الجزء العلوي من ساقك، فاطلب العناية الطبية.

2- احمرار الجلد

هناك العديد من الأسباب التي تجعل جلد الشخص يصبح أحمر، مثل التعرض لأشعة الشمس أو الحساسية، أما إذا كان الاحمرار مصحوبًا ببقع داكنة، فقد يكون جلطة، إذا كنت تعاني من احمرار مستمر بعد الإصابة أو الجراحة، فاستشر الطبيب.

3- الجلد الدافئ

يصبح الجلد المحيط بتجلط الدم دافئًا، وإذا استمر ذلك ولم تساعد الكمادات الباردة، فاستشر الطبيب، لا سيما إذا كان مصاحبًا له إحساس بالوخز والخفقان.

4- رقة الجلد

قد يصبح الجلد المحيط بالجلطة مؤلمًا أو حساسًا للمس، وإلى جانب الألم الحاد، تتطلب هذه الأعراض في كثير من الأحيان من الأفراد الاعتماد على ساقهم الأخرى لتخفيف الانزعاج، مما قد يؤدي إلى إجهاد العضلات والمفاصل.

5- زيادة معدل ضربات القلب

عندما تنمو جلطة دموية كبيرة في الساق، فإن الأعضاء الحيوية تعمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب، وهو ما يمكن أن يقود إلى ظهور أعراض أخرى مثل ضيق التنفس وآلام الصدر.