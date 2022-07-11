وضع نادي النصر أنظاره على ضم الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفكّر أصفر الرياض في ضم الحارس الكولومبي ليكون أساسيًا مع الفريق في الموسم المقبل 2022/2023.

وفجر سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر مفاجأة عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل قائلًا: “الحارس الكولومبي قرر البقاء في أوروبا ؟!”.

تفاصيل صفقة أوسبينا

وكان الإعلامي الإيطالي نيكولو تشيرا قال عبر حسابه في “تويتر” إن صفقة انتقال الحارس الكولومبي للنصر ستكون بعقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وسيحصل على 3.5 ملايين يورو في الموسم مع إضافات تحفيزية.

يذكر أن المفاوضات مع أوسبينا بدأت منذ شهر يناير الماضي ونجح العالمي في إقناعه بالانضمام للفريق مع اقتراب رحيل الحارس وليد عبد الله عن صفوف الفريق.

وكان النصر ودع مدربه الأرجنتيني ميجيل روسو، ليتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ليتولى مسؤولية الفريق بداية من الموسم المقبل.