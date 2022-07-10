يتحرك نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر لحسم المزيد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية 2022.

العالمي كان بدأ صفقاته بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا لتدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميجيل روسو.

الصفقة الثانية كانت بضم الإيفواري غيسلان كونان في خانة الظهير الأيسر، مع وجود تحركات من المدرب جارسيا لضم البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب نادي ريال سوسيداد الإسباني والحارس الكولومبي أوسبينا حارس مرمى نادي نابولي.

النصر يُنهي أزمة ديونه !

وكان مسلي آل معمر تحدث قبل شهر من الآن، عبر حسابه في “تويتر” متحدثًا عن ديون النادي قائلًا: “كثر الحديث عن قوة النصر المالية والبعض يتبنى ترسيخ ذلك، لشيء في نفسه ولأهداف معروفة، والحقيقة هي أن إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ أصفر العاصمة وإجمالي الديون هو 393 مليون ريال، والعجز السنوي وصل لـ 200 مليون ريال”.

حول هذا الأمر نجح أصفر الرياض في إنهاء كافة الالتزامات والرواتب التي عليه ليتأكد حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح له بقيد الصفقات الجديدة بحسب ما ذكره الناقد “علي العنزي”.

الأصفر الذي أنهى موسمه في المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين سينافس على الدوري وكأس الملك والسوبر السعودي بالموسم المقبل.