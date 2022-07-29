كشف نادي الهلال عن أول تصرف للمهاجم النيجيري أوديون إيغالو، وذلك بعد تعذر سفره إلى بريطانيا للمعسكر الإعدادي مع أزرق الرياض.

ADVERTISEMENT

وتعذر سفر اللاعب النيجيري إلى بريطانيا لأسباب قانونية مستجدة بسبب قضية عائلية بحسب قناة “العربية”.

ADVERTISEMENT

إيغالو يتدرب في الرياض:

وذكر الزعيم عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب النيجيري أدى حصة تدريبية اليوم في مقر النادي في الرياض ضمن برنامجه التدريبي المُعد له من الجهاز الفني.

ولعب النجم النيجيري في الدوري الإنجليزي 3 أعوام في واتفورد بين 2014 و2017، وعامًا بين 2020- 2021 مع مانشستر يونايتد.

وأنهى المهاجم النيجيري الموسم الماضي هدافًا وبطلا لبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 هدفًا مع ناديي الشباب والهلال.