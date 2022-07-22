وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء منزلي فعال لعلاج البهاق بعد أن كان هذا المرض غير قابل للشفاء.

دواء أوبزيلورا الذي طورته شركة ويلمنغتون، هو كريم طبي يمكن وضعه مباشرة على بقع تغير اللون على جلد المريض.

تأثير الدواء الجديد

وقد تم إعطاء الضوء الأخضر من قبل مسؤولي إدارة الغذاء والدواء يوم الاثنين لعلاج مرضى البهاق غير القطاعي، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وما فوق، وهو أول دواء من هذا القبيل يحصل على هذه الموافقة.

وفي التجارب السريرية ثبت العلاج كفاءته في علاج البهاق بعد حوالي ستة أشهر من الاستخدام مرتين يوميًا للكريم، وأظهر الكريم نتائج أقوى بعد عام كامل من العلاج.

يوضع الكريم على البقع غير المتصبغة من الجلد مرتين في اليوم. لا يجب استخدامه على أكثر من 10٪ من مساحة سطح الجسم. وقد يستغرق الدواء حوالي 24 أسبوعًا لإظهار فعاليته في العديد من المرضى. بالنسبة للبعض، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام للوصول إلى أقصى إمكاناته.

نتائج واعدة

وأظهر العقار نتائج واعدة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي اكتملت مؤخرًا، والتي شملت 600 مشارك، حيث أظهر أولئك الذين استخدموا الكريم تحسنًا ملحوظًا في لون بشرتهم، ووصل نصفهم إلى عتبة إعادة تصبغ ناجحة بعد عام. في حين تمكن حوالي 15٪ من المشاركين في التجربة من الوصول إلى هذه النقطة في غضون 24 أسبوعًا فقط.

يذكر بأن البهاق يصيب بين مليون ونصف إلى 3 ملايين أمريكي، بحسب البيانات الرسمية، ومعظم العلاجات التي توصف لهذه الحالة ذات فعالية محدودة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.