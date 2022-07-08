بعدما أعلنت الشرطة اليابانية، صباح اليوم الجمعة، أن رجلا يشتبه بتورطه في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أبلغهم بأنه كان ينوي قتل الأخير، نشرت وكالات الأنباء صورًا للمشتبه به لحظة اعتقاله.

ونشرت وكالة “رويترز” صورًا واضحة لمطلق النار وهو يحاول المقاومة والإفلات من قبضة رجال الشرطة وربما الهروب.

وتحتجز الشرطة المتهم الذي تردد أنه عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البحرية، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

من جهته، قال مصدر ل” إن الشخص الذي هاجم شينزو آبي اسمه تيتسويا ياماغامي، ويبلغ من العمر 41 عاما، وهو عسكري متقاعد ويقيم في مدينة نارا الواقعة في جزيرة هونشو ، كما ذكرت المعلومات أنه أطلق النار من مسافة قريبة من شينزو آبي، وتم العثور على المسدس.

تصرف فردي

كذلك أوضح المصدر أنه لا معلومات حتى الآن عن الجهة التي نفذت الاعتداء، ويعتقد أنه تصرف فردي.

وتداولت وسائل إعلام يابانية مقاطع مصورة للحظة إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، بعدما أطلق رجل يحمل بندقية، النار عليه من الخلف.

وقال مصدر من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لوكالة جيجي برس للأنباء، إن آبي وقع أرضاً وكان ينزف من رقبته، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.