كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن أول طلب منه لإدارة نادي الاتحاد وذلك قبل تولي مسؤولية تدريبه الفريق للموسم المقبل 2022/ 2023.

وقالت صحيفة Record البرتغالية: إن سانتو طلب من إدارة الاتحاد التحرك والتعاقد مع السنغالي شيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس الإنجليزي والبرتغالي جواو موتينيو لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

صفقتان لـ نونو سانتو لتدريب الاتحاد:

وحتى الآن لم يجدد موتينيو عقده مع نادي وولفرهامبتون وسيكون انتقاله لـ الاتحاد كصفقة انتقال حر.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي فكّرت في تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأمتار الأخيرة يُقربه من الرحيل.

سانتو بدأ التدريب في عام 2010، عندما تولى منصب مدرب حراس المرمى في نادي مالاجا الإسباني، ثم باناثانيكوس اليوناني.

وبعام 2012، تولى منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول بفريق ريو آفي البرتغالي، كما سبق له تدريب أندية أوروبية كبيرة مثل بورتو البرتغالي وفالنسيا الإسباني، والثنائي الإنجليزي وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير.

ولم يفز سانتو بأي بطولة كبرى طوال مسيرته التدريبية، على الرغم من قيادته أندية عالمية؛ مثل بورتو وفالنسيا وتوتنهام، مكتفيًا بلقب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “الشامبيون شيب”، مع وولفرهامبتون.