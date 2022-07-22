اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قرارًا بعقوبة قوية ضد لاعبي الفريق الكروي الأول بعد الخسارة من نادي الزمالك في نهائي كأس مصر مساء أمس الخميس.

ويُعاني المارد الأحمر في الموسم الحالي من تراجع حاد في الأداء الفني والنتائج، الذي أسفر عن رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

جماهير الأهلي المصري غاضبة !

وانتقدت جماهير المارد الأحمر رحيل موسيماني مؤكدين على أن رحيله جعل الفريق الأول يدفع الثمن مع مدرب برتغالي مغمور وهو ريكاردو سواريش الذي جاء خلفًا لـ موسيماني.

العقوبة الأولى:

المارد الأحمر برئاسة محمود الخطيب قرر تجميد مستحقات اللاعبين لنهاية موسم 2021/ 2022 الحالي مع إرسال رسالة تهديد للاعبين المقصرين بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم الحالي بحسب Kora Plus.

وسيواجه المارد الأحمر فريق الجونة مساء يوم الأحد القادم في الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.