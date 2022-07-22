كشفت السلطات الصحية في الولايات المتحدة عن علاج ثوري للبهاق، لدى البالغين والأطفال، قد يكون الأول من نوعه لعلاج هذا المرض الذي يصيب الملايين عالميًّا.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على كريم “Opzelura” الذي تنتجه شركة “إنسايتس”، كعلاج موضعي للبهاق غير المفصلي لدى البالغين والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق.

ومع هذا التطور العلمي الكبير، أصبح كريم “أوبزيلورا” أول علاج لإعادة تصبغ البشرة من مرضى البهاق، يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وفقًا لما نقلت “سكاي نيوز” عن موقع “فارماسوتيكال إنداستريز”.

كيفية استعماله:

في مرضى البهاق غير المفصلي، تمت الموافقة على استخدام الكريم الجديد موضعيًّا وبشكل مستمر على البقع غير المصطبغة من الجلد، مرتين في اليوم، ولا يجب استخدامه على أكثر من 10 بالمائة من مساحة سطح الجسم.

ولاحظت الشركة أن استجابة المريض للعلاج قد تحتاج إلى تطبيق كريم “أوبزيلورا” لأكثر من 24 أسبوعًا.