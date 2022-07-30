أكد هشام سعيد، المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أنه تم البدء رسميًا في أعمال موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444هـ، بعد نجاح موسم الحج للعام الماضي 1443هـ.

فيديو | متحدث الحج والعمرة هشام سعيد: إتاحة أداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة بمختلف التأشيرات والجنسيات#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/w94NT8Wwy7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022

الاستعدادات مبكراً

وأضاف سعيد، وفقا لـ “الإخبارية” أن أعمال التخطيط والاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر مع تقاطع أعمال موسم الحج، لافتًا إلى أن هذه كانت من ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في استقبال التأشيرات للقادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة منذ منتصف شهر ذو الحجة، واليوم بشكل رسمي انطلقت عملية حجز التصاريح سواء للقادمين من خارج المملكة بتأشيرات عمرة، أو بمختلف أنواع التأشيرات للدخول للمملكة، وكذلك للمواطنين والمقيمين بالمملكة، والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بإمكانهم الدخول عبر تطبيق “اعتمرنا” وحجز الأوقات الزمنية لأداء العمرة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة بالمسجد النبوي.

أقل عمر لحجز تصريح العمرة

وانطلق اليوم موسم العمرة مع بداية شهر محرم من العام الجديد 1444هـ،حيث تتيح وزارة الحج والعمرة التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

ويتيح اعتمرنا عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الأطفال يمكنهم دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، لافتة إلى أن أقل عمر لحجز تصريح العمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

تعليمات دخول المسجد الحرام للمعتمرين

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم.

كما يشترط الالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصحيح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.