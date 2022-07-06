في إطار توفير سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن؛ يسخّر تطبيق توكلنا خدمات التقنية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال خدمة (بطاقة الحاج الذكية) لحجاج الداخل.



بطاقة الحاج الذكية:

وتتمثل خطوات الاستفادة من الخدمة كما يلي:

ـ الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات.

ـ الدخول إلى المحفظة الرقمية.

ـ استعراض بطاقة الحاج من قائمة الوثائق الأخرى.

منصة إحسان تبدأ استقبال طلبات الأضاحي:

وفي سياق متصل، كانت المنصة الوطنية للعمل الخيري (منصة إحسان) بدأت باستقبال طلبات الأضاحي، وذلك للسنة الثانية على التوالي عبر برنامج الأضاحي، الذي أطلقته المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي).

ويأتي استقبال الطلبات بهدف تسهيل أداء النسك رقميًّا على الحجاج والمضحّين دون عناء، علمًا أن البرنامج يُمكن طالبي الأضاحي تلقائيًّا من توكيل المنصة بالهدي وتوزيع الأضاحي والصدقات إلى مستحقيها وتوزيعها خلال أوقاتها الشرعية.

كما يتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين عدة منتجات، منها الأضحية والهدي خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل: الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.