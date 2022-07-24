أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا بدء من شهر محرم من العام القادم 1444هـ الموافق 30/ 7/ 2022م، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر.

خيارات متنوعة:

ويتيح اعتمرنا عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، ويقدم التطبيق عددًا من التعليمات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

اشتراطات:

وتضمنت اشتراطات إصدار التصاريح للعمرة والدخول للمسجد الحرام سلامة الحالة الصحية بحسب تطبيق توكلنا، فمن تثبت إصابته أو مخالطته لأحد مصابي كورونا يتم إلغاء تصريحه من خلال التطبيق، بالإضافة إلى اشتراط الالتزام بلبس الكمامة طوال فترة التواجد داخل الحرم والالتزام بالخروج من الحرم مع نهاية فترة التصحيح، علاوة على عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بالدخول إلى الحرم.