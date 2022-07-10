أحبطت أمانة محافظة جدة أمس تهريب 68 ذبيحة فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى داخل المحافظة عبر منفذ هدى الشام.

أعمال الرقابة الميدانية

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة الميدانية وبمساندة الجهات الأمنية تمكنت خلال أول أيام العيد من ضبط ومصادرة 68 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنقطة تفتيش منفذ طريق هدى الشام، وجرى احتجاز 20 مركبة مخالفة كانت تقل تلك اللحوم وسط بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية.

وفي سياق جهود الأمانة الرقابية لرصد المسالخ والحظائر العشوائية أزالت الأمانة عددًا من الحظائر المخالفة في منطقتي الأجواد الشعبي وبريمان على مساحة إجمالية تقدر بـ 130 ألف متر مربع، كما جرى تحريك 8 مركبات تمارس بيع الأغنام في غير المواقع المصرحة.

نقاط تفتيش على مدار الساعة

وأكدت أمانة جدة استمرار أعمال الرقابة عبر نقاط التفتيش على مدار الساعة، بجانب تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية، مهيبة بالجميع أهمية الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظًا على سلامتهم.