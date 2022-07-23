أحبطت دوريات حرس الحدود بمنطقة عسير محاولات تهريب (35) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر و(52,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وتفصيلا، أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، محاولات تهريب (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(52,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وهم (3) متهمين مخالفين لنظام أمن الحدود، (2) من الجنسية الإثيوبية، و(1) من الجنسية اليمنية، كما ضبط بحوزتهم سلاحين ناريين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.