تحدثت إحدى منسوبات المديرية العامة للجوازات، عن مشاعرها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مبادرة طريق مكة.

وقالت جندي أول نورة الغامدي، إنها تعتز بخدمة ضيوف الرحمن، ضمن مبادرة طريق مكة، للتيسير عليهم حتى وصولهم لأرض المملكة لأداء مناسك الحج.

من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى جاكرتا .. مشاعر إحدى منسوبات الجوازات في #مبادرة_طريق_مكة.#بسلام_آمنين#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/UGhDV64OgT — طريق مكة (@MakkahRoute) July 9, 2022

وأضافت نورة الغامدي، أنها لم تكن تتصور يوماً من الأيام أن تخدم ضيوف الرحمن في بلادهم وخاصة في مطار جاكرتا.

وتابعت الغامدي، أنها تشعر بمشاعر جميلة لا توصف، وهذه الخدمة ضمن مبادرة طريق مكة فخر لها ولزملائها.

إطلاق مبادرة طريق مكة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومملكة ماليزيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش هذا العام 1443هـ، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص القيادة الحكيمة على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة

وتهدف مبادرة “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرةً إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.