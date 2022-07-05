تعرض رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي لانتقادات كبيرة، حيث حملته الجماهير مسؤولية هبوط الفريق الأول لكرة القدم.

هبوط الأهلي للدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.

الشريف يكشف إحصائية تدعم ماجد النفيعي

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد سابقًا، حسين الشريف: “هبوط الأهلي لم يأتي نتيجة عمل هذا الموسم، وإنما كان الأهلي يسير إلى الطريق المنحدرة منذ العام الماضي”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إحصائية الدور الثاني: في عام ٢٠٢١، ٩ خسائر، 4 تعادلات، 2 فوز، جمع 10 نقاط، في 2022، 8 تعادلات، 3 فوز و4 خسائر وجمع 17 نقطة”.

وأضاف: “لذا من الخطأ أن نقول أن ماجد النفيعي أسقط الأهلي، والصحيح أن ماجد النفيعي لم ينقذ الأهلي، وهذا لا يعفيه من المسئولية بسبب تعنته في المواقف وغياب الحكمة في مواقف أخرى”.