أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، أنه تم إخلاء مرضى مركز صحي رنية، اليوم الجمعة، بعد احتراق إحدى الغرف.

حريق محدود:

وقالت صحة الطائف في بيان على تويتر: إن الحريق كان محدودًا ونتج جراء تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف، مضيفة أنه تم قطع التيار الكهربائي من قبل المدير المناوب ومن ثم تواصل مع غرفة العمليات والتي تواصلت مع الدفاع المدني.

صحة الطائف:

وكشفت أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث، فيما تولت فرق الصيانة التابعة لها الوقوف على المبنى والبدء في عملية الصيانة.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال المستفيدين من خدمات المركز بمستشفى رنية العام إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.