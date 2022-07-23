أجلت السلطات اليونانية اليوم السبت سياح وسكان منتجع شعبي في جزيرة ليسبوس، بعد اشتعال النيران في الجزيرة، وتدمير الحريق لمنازل وغابات عليها.

وأمر رئيس بلدية ليسبوس – ويست، تاكسيارشيس فيروس، بإخلاء المنتجع السياحي المزدحم كإجراء احترازي، بناء على نصيحة رجال الإطفاء؛ وفق ما أعلنته وكالة الأنباء اليونانية.

ولم يتم الإعلان عن عدد السكان والسياح الذين تم إخلاؤهم إلا أن المعلومات تشي إلى مشاركة زوارق ومركبات في عملية الإخلاء.

جهود مكثفة

يذكر أن رجال الإطفاء يقضون يومهم الثالث في محاولة إخماد الحريق المشتعل في الجزيرة والذي أسفر عن تدمير منزلين بالإضافة لأشجار الغابات.

وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء يانيس أرتوبويوس إنه تم نشر ما مجموعه 320 من رجال الإطفاء و68 عربة منذ مساء الجمعة، بالإضافة إلى 13 فريقًا ميدانياً، وعدد كبير من رجال الإطفاء المتطوعين، وتعمل ست كما أوضح في تصريحات إعلامية ان الحريق كان شديد الصعوية، لافتًا إلى أنه يبدو في وضع أفضل في الشمال الشرقي.

يذكر أن الحرائق تأتي في إطار التأثر بموجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها أوروبا في عدد من الدول.