لازالت أصداء هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى تُخيم على الوسط الرياضي، وسط حالة من الغضب الجماهيري.

الشيخي ينتقد إدارة الأهلي

وقال مدير المركز الإعلامي بالأهلي سابقًا، محمد الشيخي: “في الأهلي تغيرت المعادلة: كان الجمهور يطرد أي إدارة غير ناجحة وتمر آلية إقالة الإدارات عبر المرجعية الشرفية ومدى رضا الجمهور عن الإدارة أو رفضه لها”.

وتابع الشيخي حديثه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وكم من إدارة غادرت لمجرد خسارة سلسلة مباريات، فما بالكم بإدارة تهبط بالفريق ولا تكتفي بذلك بل تطرد الجمهور من الحضور والمواجهة؟!”.

وتعرضت إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي لانتقادات قوية طوال الفترة الماضية، وطالبت الجماهير بضرورة رحيلها، بعد الأزمات التي عاشها الفريق الموسم المنصرم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاستعداد لدوري يلو

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط للدرجة الأدنى، وذلك بعدما أنهى الموسم في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم الاستعداد للمشاركة في دوري يلو، حيث أعلنت الإدارة التجديد للمدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي، والعودة إلى التدريبات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).