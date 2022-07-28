أعلنت إدارة تعليم الرياض عن إتاحة عدد من الفرص القيادية لمنسوبيها، بالإدارة ومكاتب التعليم من خلال التقديم على منصة قادة المستقبل بوزارة التعليم.

فرص قيادية:

وقالت إدارة تعليم الرياض، عبر حسابها في تويتر”: “تمكينًا للمتميزين والشغوفين بالعمل القيادي.. يتيح تعليم الرياض لمنسوبيه عددًا من الفرص القيادية بالإدارة ومكاتب التعليم من خلال التقديم على منصة قادة المستقبل بوزارة التعليم حسب الضوابط والشروط المرفقة”.

موعد انتهاء التقديم:

وأوضحت إدارة التعليم في الرياض أن التقديم ينتهي التقديم بتاريخ 9/ 8/ 2022، ويمكن معرفة مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (https://futureleaders.moe.gov.sa/portal).