تمكنت الفرس فلايت ابنة فلاشي بول لإسطبل شموخ العز من تحقيق كأس الورد الطائفي في نسخته الثانية، إذ تمكنت “فلايت” من الفوز بالشوط الثامن من سباقات موسم الطائف 2022 على مضمار الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.

وسلَّم المشرف العام على موسم سباقات الطائف سالم بن سعيد بن محفوظ الكأس لمنسوبي الأسطبل وللمدرب ناهض السبيعي.

وكان ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف قد استضاف حفلاته السباقية على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، بالإضافة إلى يوم أمس السبت بتنظيم وإشراف نادي سباقات الخيل.

وشملت أمسية البارحة منافسات صُنفت بالأقوى في هذا الأسبوع، إذ شملت شوطين رئيسين ضمن ثمانية أشواط ضمن حفل اليوم والموجه لمختلف الدرجات والتصنيفات وتعدد الفئات والمسافات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

وجاء حفل الشوط السابع، أبرز الأشواط، على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، وفازت بالشوط الفرس سربرايز مي هوني لمالكها فهد محمد العريني وأشرف على تدريبها المدرب عبدالله بن سعود الفراج.

واستمتع محبو وعشاق سباقات الخيل، طيلة أيام السباق، بالتجول في مرافق ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، وبالفعاليات المصاحبة والنشاطات المتنوعة التي أضفت جانبًا ترفيهيًا وأجواءً مثالية لنجاح هذا الحدث الرياضي.