بدأت مدينة إشبيلية الإسبانية مع أول يوم في صيف عام 2022، في تسمية وتصنيف موجات الحر، لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تطلق “الأسماء” على موجات الحر المتزايدة مثل تسمية الأعاصير.

هدف المبادرة

وجاءت هذه المبادرة في إطار حزمة من الإجراءات التي تم تبنيها في إشبيلية من أجل زيادة الوعي بخطورة الانبعاثات الكربونية وتغير المناخ.

تصنيف موجات الحرارة في إشبيلية

وبعد بحوث ودراسات لمدة 18 شهراً، صنفت فرق علمية وخبراء من إسبانيا والعالم، شدة موجات الحرارة، مطلقين برنامج بعنوان “ProMETEO Sevilla” والذي يقوم بتصنيف موجات الحرارة إلى ثلاث فئات لمدة عام وسيتم تسميتها بترتيب أبجدي عكسي.

ويعتمد التصنيف على درجات الحرارة والرطوبة والأحوال الجوية التي تسبق موجة الحر بـ٣٠ يوماً.

من جانبه، قال رئيس البلدية ، أنطونيو مونيوز: “نحن أول مدينة في العالم تتخذ خطوة ستساعدنا في التخطيط واتخاذ الإجراءات عند حدوث هذه الأنواع من أحداث الطقس، لا سيما وأن موجات الحرارة تضرب دائمًا الفئات الأكثر ضعفًا”.