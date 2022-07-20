تواصل بريطانيا مواجهة أزمة اشتعال حرائق لندن تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة؛ وسط ارتفاع الخسائر المادية والبشرية. فقد تم تسجيل 16 إصابة من رجال الإطفاء خلال مكافحة الحرائق شرق لندن ـ وفق معلومات قناة العربية ـ.

كما تدمرت 41 منشاة تأثرًا بدرجات الحرارة ووصول الحرائق لبعض المناطق السكنية. وقد استيقظت المدينة صباح اليوم على درجات الحرارة الاعلى في تاريخها إذ سجلت 40.3؛ وسط تأثر البنية التحتية في أنحاء المملكة.

توقف حركة القطارات

ففي لندن توقفت حركة القطارات حتى عصر اليوم بشكل مبدئي، بعدما أدى حريق نشب بالقرب من مدينة بيتربرو بوسط إنجلترا، إلى إتلاف معدات الإشارات.

كما تسببت حرائق أخرى في شبكة القطارات في الإضرار بالقضبان والأسلاك العلوية؛ مادفع الشركة المشغلة لخطوط سكك حديد لندن؛ لإصدار بيان قالت خلاله: “من فضلكم لا تسافروا من لندن كينغز كروس ولا إليها اليوم”.

ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا؛ فقد تم تسجيل درجة حرارة قياسية في منطقة كونينغسبي الواقعة وسط إنجلترا أمس الثلاثاء بلغت 40.3 درجة مئوية؛ وسط توقعات بتراجع الحرارة اليوم مع هطول الأمطار.

احتراق الغابات في أوروبا

يذكر أن عددًا من الدول الأوروبية تواجه خطر احتراق الغابات بفعل ارتفاع درجات الحرارة؛ فقد حذرت المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، من تعرض نصف أراضي دول الاتحاد الأوروبي للجفاف. وحذرت مما يترتب على ذلك من تداعيات وظواهر كارثية تطال الأمن الغذائي والمائي والإخلال تاليًا بتوازن النظام البيئي الطبيعي.

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الحرائق المستعرة في أوروبا، وغيرها من قارات العالم، إضافة لموجات الحر الخانقة، تشير إلى أن الإنسانية تواجه انتحارًا جماعيًّا.