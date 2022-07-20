دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الأستاذ أحمد بن علي السويلم، صباح اليوم، الدورة الخامسة من جائزة التميز في العمل الخيري، وذلك خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن بن محمد بن شريم والأمين العام لمؤسسة التميز المؤسسي الأهلية الأستاذ عبدالله بن فرحان الفياض ورئيس المجلس السعودي للجودة الدكتور عايض بن طالع العمري وعدد كبير من المختصين والمهتمين بالعمل الخيري.

جائزة التميز في العمل الخيري:

وبهذه المناسبة قال الأمين العام لجائزة التميز في العمل الخيري الدكتور حسن بن شريم: إن الجائزة تأتي متسقة مع أهداف الرؤية الطموحة التي تركز على القطاع غير الربحي وتنميته؛ كونه أحد أهم عناصر التحول الكبير الذي تعيشه المملكة. وقال ابن شريم: “تعد مناسبة اليوم أحد المناسبات المهمة في رحلة تنمية وتطوير القطاع غير الربحي. حيث تم إطلاق الدورة الأولى من الجائزة قبل حوالي عشرة أعوام، واليوم ونحن نحتفل بتدشين الدورة الخامسة منها نفخر بما حققته الجائزة حتى الآن من إنجازات كبيرة، حيث شارك فيها أكثر من 2000 منشأة وفرد في مجالات الجائزة الثلاثة وهي المنشآت الخيرية المتميزة الذي يركز على الأداء الإداري والإستراتيجي، والمشروع الخيري المتميز والمخصص للمشاريع النوعية المقدمة من الجهات الخيرية داخل المملكة، وتم تخصيص المجال الثالث للأفراد لتكريم الأفكار الإبداعية المميزة. وذكر بأن الجائزة تهدف لدعم وتكريم الممارسات المتميزة في المجال الخيري، وتعزيز روح المنافسة بين المنشآت العاملة في القطاع لتحفيز الابداع والتعلم المستمر في العمل الخيري. وشدد خلال حديثه عن أنه لا خاسر في هذه الجائزة، حيث إن أمانة الجائزة تقوم بزيارات ميدانية لجميع المنشآت المتنافسة على الجائزة، وسيسلم لهذه المنشآت تقرير يشكل خارطة طريق لهم للتطور وتحقيق التميز في أعمالهم.

إطلاق أعمال مؤسسة التميز:

كما جرى خلال الحفل إطلاق أعمال مؤسسة التميز المؤسسي الأهلية، التي تهدف الى أن تكون أحد الكيانات الوطنية المساهمة في التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات في ظل رؤية المملكة 2030 التي تضع تنمية القطاع غير الربحي في قلب أهدافها الإستراتيجية. ولتحقيق هذه الغاية تم إطلاق المؤسسة لمساعدة المنشآت والأفراد العاملين في القطاع غير الربحي لتحقيق التميز في العمل المؤسسي.

وقد عبر الأمين العام لمؤسسة التميز المؤسسي الأهلية الأستاذ عبدالله بن فرحان الفياض عن سعادته بانطلاق أعمال المؤسسة التي تشكل داعمًا قويًّا للجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة للنهوض بالقطاع غير الربحي. وقال: “نحتفل اليوم بإطلاق المؤسسة التي تعد من أوائل المؤسسات المتخصصة في مساندة القطاع غير الربحي للتحول الى العمل المؤسسي وتطوير وتحسين الأداء من خلال تقديم العديد من خدمات التأهيل والاستشارات والبرامج التي تهدف الى نشر ثقافة التميز والارتقاء بكفاءة العمل المؤسسي في القطاع غير الربحي. نطمح في مؤسسة التميز الأهلية الى أن نوفر مرجعية تستطيع وضع الأسس لقياس التقدم في أداء المنظمات غير الربحية وتميزها في تأدية أدوارها”.

يذكر بأن الجائزة قد حققت أرقامًا مميزة في دوراتها الأربعة الماضية حيث بلغ مجموع المشاركين فيها أكثر من 2000 مشارك من المنشآت والأفراد قدموا قرابة 1500 فكرة إبداعية وحوالي 500 مشروع متميز واستفاد منها أكثر من 400 منشأة خيرية وتخطت قيمة جوائزها 6 ملايين ريال.