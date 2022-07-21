أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب في عدد من المناطق.

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: ” إن المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب تشمل الطائف والباحة وعسير”.

تقنية استمطار السحب

يشار إلى أن عملية استمطار السحب، هو تقنية حديثة لزيادة كميات ونوعية الأمطار لأنواع من السحب من أجل استغلال خصائصها، وتسريع وتحفيز عملية هطول الأمطار، على مناطق معينة ومحددة مسبقًا.

وعن كيفية استمطار السحب، أكد المركز أن عملية الاستمطار تكون من خلال طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة ليس لها أي أضرار على البيئة، في أماكن محددة من السحب، مما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.