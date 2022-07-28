ضمن معالم الهيكلة الجديدة التي سيعلن عنها في مطلع شهر محرم، أقرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إعادة تشكيل 3 مجالس، بالإضافة إلى الهيئة الاستشارية، بمنظور يوافق توجهات الرئاسة لتطوير بيئة العمل وتنفيذها وآلية العمل بها.

متابعة الأعمال:

وستتمكن هذه المجالس والهيئة الاستشارية بعد تشكيلها على تطوير متابعة الأعمال في المسجد الحرام بشكل مختلف يمكنها من تقديم أرقى الخدمات ومدى توافقها مع متطلبات قاصدي بيت الله الحرام.

تطوير كافة الخدمات:

وتأتي هذه التوجيهات من حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرامية لتطوير كافة الخدمات، تماشياً مع خطة الرئاسة ٢٠٢٤ م، والتي تواكب رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م.

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