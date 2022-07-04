تأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتخصيص دعم إضافي للمسجلين في حساب المواطن امتدادًا للاهتمام التي توليه الدولة للأسر الأشد حاجة للدعم لإعانتها على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

وتهدف موافقة المقام الكريم على إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الاستحقاق.

كفاءة حساب المواطن:

وأثبت برنامج حساب المواطن كفاءه عالية؛ لكونه أداة من الأدوات المثالية لتوجيه الدعم للمستحقين إذ تأتي الاستعانة به لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية حاليًّا بعد نجاحه المتحقق منذ إقراره في تخفيف حدة تأثر الأسر لبعض الإصلاحات الاقتصادية.

وتعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجًا مع فتح مجال لإضافة مستفيدين جدد بعد إعادة فتح باب التسجيل من جديد.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

أمر ملكي كريم:

جاء ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.

وصدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًّا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.