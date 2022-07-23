نفذت محكمة صينية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، اليوم السبت، حكم الإعدام على رجل ارتكب جريمة قتل بشعة، لإشعاله النار في زوجته السابقة، في قضية أثارت غضبًا واسعًا بشأن حالات العنف المنزلي.

وأصدرت محكمة الشعب في نغاوا التبتية وتشيانغ بيانًا قصيرًا صباح السبت، قالت فيه إنها نفذت حكم الإعدام في تانغ لو، بحسب سكاي نيوز.

تفاصيل الجريمة

وفي سبتمبر 2020 نفذ صيني جريمة ضد زوجته السابقة أثارت الرأي العام، إذ أشعل تانغ النار بها بينما كانت تبث بثًا مباشرًا على منصة الفيديو القصيرة “دوين”، وتوفيت المرأة البالغة من العمر 30 عامًا، والمعروفة باسم لامو، متأثرة بجراحها بعد بضعة أسابيع.

وكشفت شقيقة المجني عليها آنذاك، أن أختها عانت من العنف المنزلي على يد تانغ لسنوات وقررت الطلاق منه نتيجة لذلك، خلال حديثها مع”ذا بيبر”، وهي وسيلة إعلامية رسمية مقرها شنغهاي.

وألقت الشرطة حينها القبض على الرجل على الفور واحتجزته بعد أيام قليلة من انتشار أنباء الهجوم، واستأنف تانغ القرار لكنه خسر الاستئناف في يناير من العام الجاري، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

غضب واسع

وقد أثارت هذه القضية غضبًا واسعًا في جميع أنحاء البلاد بسبب المحنة التي يمكن أن تواجهها النساء بسبب العنف المنزلي الذي يمكن أن يتعرضن له.