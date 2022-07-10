زف الإعلامي الإماراتي والمحلل الفني كفاح الكعبي خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن زيادة عدد الأندية وعدم هبوط الفريق لدوري يلو.

وكانت جماهير الراقي صُدمت بعد تأكد هبوط الفريق لـ دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

عدد أندية دوري المحترفين سيصل إلى 20 فريقًا !

وقال الكعبي خلال حديثه بتطبيق ” تيك توك” : ” بشأن زيادة عدد الأندية وعدم هبوط الفريق لدوري يلو، هجر سيصعد وسيبقى الراقي والفيصلي والحزم ليكون مجموع الفرق 20 فريقًا، ما في هبوط”.

جدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان نفى التفكير في زيادة عدد أندية دوري المحترفين للموسم الجديد 2022/2023، مشيرًا إلى أن عدد فرق دوري المحترفين سيكون 18 فريقًا ولكن هذا بداية من موسم 2023/2024.