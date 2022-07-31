كشفت رابطة الدرجة الأولى للمحترفين عن أن الثلاثاء المقبل الثاني من أغسطس سيكون موعدًا لإصدار جدول مباريات دوري يلو للموسم الجديد 2022/2023.

وكانت الرابطة أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة المسابقات وذلك بعد تقديم رئيس وأعضاء لجنة المسابقات السابقة التابعة لدوري المحترفين اعتذارهم عن الاستمرار مع نهاية الموسم الرياضي السابق 2022/2021 والتي كانت تقوم مشكورة بمهام الإشراف على جدول مسابقة الدرجة الأولى.

لجنة المسابقات الجديدة لـ دوري يلو

وضمت لجنة المسابقات التي تم المصادقة عليها كل من : 1- فريد خليل ( رئيساً )

٢- عبدالمجيد الرويلي ( عضواً )

٣- فهد المنصور ( عضواً ).

وسوف يشارك في دوري الدرجة الأولى من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الجديد 2022/2023، كل من الفيصلي والأهلي والحزم.

ويشارك 18 فريقًا في مسابقة دوري يلو للموسم الجديد.