أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، عن فرض حالة طوارئ وطنية بعد إصدار تحذير من درجة “أحمر” بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع حرارة الأجواء

وذكرت الأرصاد، أنها تتوقع وصول درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء إلى 40 درجة مئوية، كما يغطي التحذير مناطق تشمل: لندن، ومانشستر، ويورك، بينما من المحتمل أن تفرض بعض القيود على خطوط السكك الحديدية، وغلق بعض المدارس مبكراً، وإلغاء بعض من مواعيد المستشفيات.

تنبيه الأمن الصحي

وكانت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قد أصدرت تنبيهاً عالي المستوى بأربع درجات لهيئات الصحة والرعاية، محذرة من إمكانية المرض والوفاة بين الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.