أعلنت سريلانكا، فرض حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد إشعار حكومي في وقت متأخر من مساء الأحد.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أعلن الرئيس السريلانكي المؤقت رانيل ويكريميسنجه، حالة الطوارئ لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

حماية الأمن والنظام العام

وجاء في الإشعار الحكومي أن “الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وتواصلت الاحتجاجات في سريلانكا لليوم المئة رغم تنحي الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي فر من البلاد إلى سنغافورة عبر المالديف.

الأزمة في سريلانكا

وتسببت الأزمة الاقتصادية في البلاد إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، ما أدى إلى خروج مواطني سريلانكا للتظاهر.

وفي 9 يوليو، اقتحم المتظاهرون مقر إقامة الرئيس الذي اضطر إلى الفرار، مرسلًا خطاب استقالته التي أعلن رئيس البرلمان السريلانكي قبولها.

وفوض راجاباكسا رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه لتولي منصب الرئيس بالإنابة، ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في 20 يوليو الجاري لانتخاب رئيس جديد.

لكن هذا لم يكفِ لتهدئة المحتجين الذين ما زالوا ينصبون خيامهم أمام المباني الرئاسية وإن انخفض عددهم منذ تنحي راجاباكسا.