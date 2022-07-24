أعلنت ولاية كاليفورنيا، حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا، مع انتشار حريق غابات هائل بالقرب من منتزه يوسمايت الوطني.

صعوبة السيطرة على الحريق

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، انتشرت نيران الحريق بسرعة منذ أن بدأ يوم الجمعة، إذ واجه رجال الإطفاء صعوبة في السيطرة عليه واحتوائه.

وقال مكتب حاكم الولاية جافين نيوسوم، في بيان: “أعلن الحاكم اليوم حالة الطوارئ في مقاطعة ماريبوسا بسبب آثار الحريق الذي دمر المنازل وهدد البنية التحتية الحيوية وأجبر على إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف من السكان”.

تحدي لرجال الإطفاء

من جانبها، ذكرت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا أن انتشار الحرائق بشراسة يمثل تحديًا لرجال الإطفاء، لافتة إلى أنه تم إجلاء أكثر من 6000 شخص، فضلًا عن تدمير 10 منازل.

ومن المتوقع أن تسمح حالة الطوارئ التي أُعلنت في مقاطعة ماريبوسا، للولاية بالوصول إلى بعض المساعدة الفيدرالية لاحتواء الحرائق.

وحسب بيان حاكم كاليفورنيا، تسبب الحريق في تدمير أكثر من 11500 فدان منذ أن بدأ بعد ظهر يوم الجمعة بالقرب من بلدة ميدبين في مقاطعة ماريبوسا.

انقطاع الكهرباء وتحذير من خطر

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، انقطعت الكهرباء عن مئات الشركات المحلية والمنازل وسط الحريق، فيما تم نشر حوالي 400 من رجال الإطفاء و4 طائرات هليكوبتر لمكافحة النيران.

من جانبها، قالت ناتاشا فوتس، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء، إن المسؤولين لا يتوقعون احتواء الحريق حتى الأسبوع المقبل.

ويمثل هذا الحريق بداية كارثية لموسم حرائق الغابات في كاليفورنيا، وحذر المسؤولون من أن مزيجًا من الجفاف وتغير المناخ ستشكل تحديات كبيرة وتزيد من فرص انتشار الحريق بسرعة.